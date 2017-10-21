جبهة العمل الاسلامي: على الحكومة البريطانية الاعتذار من الفلسطينيين بدل الاحتفال بذكرى وعد بلفور

استنكرت “جبهة العمل الاسلامي في لبنان”، في بيان، إعلان الحكومة البريطانية تنظيم احتفالات بحلول الذكرى السنوية ال100 لوعد بلفور في 2 تشرين الثاني المقبل، مؤكدة أنه “على الحكومة البريطانية تقديم الاعتذار من الشعب الفلسطيني المظلوم بدل إقامة الاحتفالات المزعومة بمناسبة تلك الذكرى المشؤومة التي جرت المآسي والويلات والنكبات منذ مائة عام وإلى يومنا هذا”. واعتبرت […] أقراء المزيد من المصدر