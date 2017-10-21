ستريدا جعجع: بشري لم تنحن يوما إلا لربها… أعدكم من سيدني أننا سنحول قضاء بشري الى جنة

كرمت رابطة بشري في سيدني رئيس حزب القوات اللبنانية وعقيلته النائب ستريدا جعجع خلال غداء في “دلتون هاوس” في سيدني، في حضور حشد من أبناء بشري وقضاء جبة بشري ودير الأحمر. النائب ستريدا جعجع خلال فاعتبرت في كلمتها ان “منطقة بشري لم تنحن يوما إلا لربها، فهي شامخة كالأرزة، حتى في أحلك الظروف، ففي بعض […] أقراء المزيد من المصدر