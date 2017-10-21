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ستريدا جعجع: بشري لم تنحن يوما إلا لربها… أعدكم من سيدني أننا سنحول قضاء بشري الى جنة

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

كرمت رابطة بشري في سيدني رئيس حزب القوات اللبنانية وعقيلته النائب ستريدا جعجع خلال غداء في “دلتون هاوس” في سيدني، في حضور حشد من أبناء بشري وقضاء جبة بشري ودير الأحمر. النائب ستريدا جعجع خلال فاعتبرت في كلمتها ان “منطقة بشري لم تنحن يوما إلا لربها، فهي شامخة كالأرزة، حتى في أحلك الظروف، ففي بعض […] أقراء المزيد من المصدر

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