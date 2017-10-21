طائرتان استطلاع معاديتان حلقتا فوق الناقورة وصولا إلى البترون و الأرز

صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “خرقت طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي بتاريخه الساعة 1.30، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء عند الساعة 13.55 من فوق بلدة الناقورة. وعند الساعة 8.05، خرقت طائرة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا […] أقراء المزيد من المصدر