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عاجل: العثور على جثمان النقيب المفقود “محمد الحايس” في مصر

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

قالت مصادر أمنية مصربة، إنه تم العثور على جثمان النقيب محمد الحايس، والذي استشهد إثر اشتباكات التي وقعت أمس بين الشرطة والإرهابيين في الواحات البحرية. وكانت وزارة الداخلية، أعلنت قبل قليل، إنَّ الضابط المفقود في منطقة الواحات البحرية في الجيزة هو النقيب محمد الحايس معاون مباحث قسم ثاني أكتوبر. أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون […] أقراء المزيد من المصدر

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