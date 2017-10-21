حصلت “الوطن” المصرية على صور 3 شهداء الذين استشهدوا، أمس الجمعة، في مواجهات أمنية بالكيلو 135 طريق الواحات مع إرهابيين بمنطقة الواحات بالجيزة، وهم المجند حسن زين العابدين محمد، ابن مدينة جرجا في محافظة سوهاج، والمجند بطرس سليمان مسعود، والمجند عمر فرغلي أحمد. واستُشهِد 16 ضابطًا ومجندًا من قوات الشرطة، وأُصيب 13 آخرين […] أقراء المزيد من المصدر
Home » أخبار العالم » عاجل.. “بطرس سمعان” شهيد قبطي في مواجهات الواحات
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