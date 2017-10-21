عاجل: ضبط سفينة تهريب إيرانية على متنها 29 بحاراً 

عاجل: الحكومة اليمنية تعلن ضبط سفينة تهريب إيرانية على متنها 29 بحاراً غرب سقطرى أكد وزير الثروة السمكية اليمنية فهد كفاين، بأنه تم إلقاء القبض على سفينة إيرانية دخلت المياه اليمنية غرب أرخبيل سقطرى وعليها 29 بحارا. وقال في تصريح له اطلع عليه “الأحرار نت”، بأنه لم تكن هذه المرة الأولى فقد دأب الايرانيون على […] أقراء المزيد من المصدر