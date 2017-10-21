عاجل: ضبط 3 عبوات مجهزة للتفجير وكمية من الذخائر في منطقة الرهوة

صدر عن القيادة الجيش- مديرية التوجيه، البيان الآتي: “بتاريخه، ضبطت قوى الجيش في منطقة الرهوة- عرسال نسفية مؤلفة من 3 عبوات موصولة في ما بينها ومجهزة للتفجير، بالإضافة الى كمية من الذخائر، وقد حضرت مجموعة من فوج الهندسة وعملت على تفجير النسفية والذخائر المذكورة في مكانها”. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر […] أقراء المزيد من المصدر