عاجل من دبي: مقتل 2 وإصابة 6 آخرين في حادث دهس

عاجل من دبي: مقتل 2 وإصابة 6 آخرين وهم يؤدون صلاة المغرب في حادث دهس وقع على شارع الشيخ ولاحقا قالت شرطة دبي: الحادث وقع نتيجة السرعة العالية وانفجار إطار المركبة الأمر الذي أدى إلى إنحرافها ودهسها للمصلين. أخبار قد تهمكمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرابراج اليوم السبت 12-8-2017 حظك […] أقراء المزيد من المصدر
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