عاجل: ‏مقتل شخص بإصطدام سيارته بعمود كهرباء في الشوف

مقتل شخص بإصطدام سيارته بعمود كهرباء في الشوف أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب على خلفية حادث سيارة في سليم سلامعاجل 🔴 وفاة طفل غرقا ببركة مياه في حرار عكارتوقيف ﻤﻄﻠﻮﺏ ﺑﺠﺮﻡ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﻝ في جونية توقيف سورية […] أقراء المزيد من المصدر
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