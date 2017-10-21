عاجل: 3 جرحى نتيجة حادث سير على أوتوستراد القلمون

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس، ان 3 أشخاص أصيبوا بجروح ورضوض طفيفة، نتيجة حادث سير بين سيارتين على أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت. وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” والصليب الأحمر اللبناني على إسعاف الجرحى ميدانيا. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص […] أقراء المزيد من المصدر