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عاجل: 3 جرحى نتيجة حادث سير على أوتوستراد القلمون

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام في طرابلس، ان 3 أشخاص أصيبوا بجروح ورضوض طفيفة، نتيجة حادث سير بين سيارتين على أوتوستراد القلمون باتجاه بيروت. وقد عمل عناصر جهاز الطوارئ والإغاثة في “الجمعية الطبية الإسلامية” والصليب الأحمر اللبناني على إسعاف الجرحى ميدانيا. أخبار قد تهمكتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص […] أقراء المزيد من المصدر

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