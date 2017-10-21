عطل فني يلغي رحلة للخطوط السعودية من القاهرة إلى جدة

شهد مطار القاهرة الدولى، السبت (21 أكتوبر 2017)، إلغاء رحلة الخطوط الجوية السعودية، المتجهة إلى جدة بسبب عطل فني خطير، تعذر إصلاحه في الوقت المناسب. وقالت مصادر ملاحية بمطار القاهرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه أثناء إنهاء إجراءات طائرة الخطوط الجوية السعودية رقم 308 المتجهة إلى جدة، وجد قائد الرحلة عطلًا فنىًا يحول دون […] أقراء المزيد من المصدر