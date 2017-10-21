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علماء فلسطين للراعي: الفلسطينيون يتطلعون للعودة وأي إساءة لهم هي استهداف للقضية الفلسطينية

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

استنكرت “رابطة علماء فلسطين” في لبنان، في بيان “تصريحات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي التي أطلقها من أميركا”، معتبرة أنها “مسيئة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا تخدم العلاقة بين الشعبين الشقيقين، كما أنها تؤسس لعداوة وبغضاء، وتشكل تهديدا للسلم الأهلي”. وإذ لفتت إلى أن “الفلسطينيين في لبنان منذ ما بعد الحرب الأهلية الطائفية المشؤومة، […] أقراء المزيد من المصدر

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