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فتوش أولم تكريما لجمعية تجار زحلة: لبنان في خطر ولا ينقذه الهواة ولا الراكضون وراء المراكز والكراسي

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

أقام النائب نقولا فتوش، عشاء تكريميا لجمعية تجار زحلة، احتفاء بانتخابها، في مطعم أبو زيد في زحلة، حضره حشد من الفاعاليات وتجار المدينة. وألقى فتوش كلمة استهلها بالقول: “أحبب وأفعل ما تشاء، هكذا يقول القديس اغسطينوس، وهكذا يقول القديس بولس لو نطقت بألسنة الملائكة ولم تكن في المحبة فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن”. […] أقراء المزيد من المصدر

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