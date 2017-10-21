فتوش أولم تكريما لجمعية تجار زحلة: لبنان في خطر ولا ينقذه الهواة ولا الراكضون وراء المراكز والكراسي

أقام النائب نقولا فتوش، عشاء تكريميا لجمعية تجار زحلة، احتفاء بانتخابها، في مطعم أبو زيد في زحلة، حضره حشد من الفاعاليات وتجار المدينة. وألقى فتوش كلمة استهلها بالقول: “أحبب وأفعل ما تشاء، هكذا يقول القديس اغسطينوس، وهكذا يقول القديس بولس لو نطقت بألسنة الملائكة ولم تكن في المحبة فإنما أنا نحاس يطن أو صنج يرن”. […] أقراء المزيد من المصدر