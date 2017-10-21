فيديو.. أردني يقتل ابنته الصيدلانية بأمريكا.. بسبب عودتها للبيت متأخرة وعدم تنظيف غرفتها

قضت محكمة أمريكية الأسبوع الماضي، بسجن مواطن من أصل أردني بعدما قتل إبنته بإطلاق النار عليها لعودتها للبيت بوقت متأخر وعدم تنظيف غرفتها. ونقل موقع Cleveland الأمريكي عن مصادره أن المحكمة قررت سجن المواطن جمال منصور ٢٢ عاما لقتل ابنته التي كانت تعمل صيدلانية.حسب ما نقل موقع “رؤيا” الأردني وبدا الندم واضحا على منصور في […] أقراء المزيد من المصدر