أعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ مفرزة بيروت القضائية في محلة طريق الجديدة- أرض جلول الفلسطيني م. م. مواليد 1994 والملقب بـ”أوباما” الذي سرق حقيبة إحدى المحاميات من داخل قصر العدل في بيروت بتاريخ 19/10/2017 وبداخلها مليونا وسبعمئة ألف ليرة لبنانية وهاتف خليوي وبطاقات مصرفية ومستندات ثبوتية وكان برفقته 3 أشخاص فلسطينيين تم توقيفهم بجرم تعاطي […] أقراء المزيد من المصدر
Home » اخبار عاجلة » قوى الأمن الداخلي توقف ‘أوباما’ و3 من معاونيه!
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