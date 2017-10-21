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قوى الأمن الداخلي توقف ‘أوباما’ و3 من معاونيه!

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

أعلنت قوى الأمن الداخلي أنّ مفرزة بيروت القضائية في محلة طريق الجديدة- أرض جلول الفلسطيني م. م. مواليد 1994 والملقب بـ”أوباما” الذي سرق حقيبة إحدى المحاميات من داخل قصر العدل في بيروت بتاريخ 19/10/2017 وبداخلها مليونا وسبعمئة ألف ليرة لبنانية وهاتف خليوي وبطاقات مصرفية ومستندات ثبوتية وكان برفقته 3 أشخاص فلسطينيين تم توقيفهم بجرم تعاطي […] أقراء المزيد من المصدر

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