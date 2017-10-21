لبنان الخارج من «لعبة الأرقام» يبحث عن «كاسحة ألغام»محاولةٌ لمقاربةٍ توفيقية لملف النازحين السوريين

هوامش “اللعبة» ضاقت في ظلّ احتدام الصراع الخارجي وتَركُّزه على إيران وأذرعها رغم انشغال بيروت بلعبة الأرقام التي رافقتْ إقرار الموازنة العامة “المعلَّقة» منذ 12 عاماً، فإن لبنان استمرّ مشدوداً الى صِدام المحاور الإقليمية من حوله الذي يضعه أمام تحدياتٍ كبرى يصعب تفاديها في ضوء تعاظُم المواجهة الأميركية – الإيرانية والسعودية – الإيرانية واتخاذها أكثر […] أقراء المزيد من المصدر