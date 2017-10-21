مسلحون يحرقون شعاري الكتائب والقوات على مركزَيْ إقليم عكار

أقدم ملثمون مسلحون على احراق شعاري حزبي الكتائب والقوات على مركزَيْ إقليم عكار عند مفرق منيارة. وقد استعان المسلحون الذين وصلوا الى المركزين على متن سيارات من نوع “بيك آب” بسلم للوصول الى اللافتتين لاحراقهما. LBC أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما […] أقراء المزيد من المصدر