وفاة القنصل العام السعودي في كراتشي

نعت وزارة الخارجية، السبت (21 أكتوبر 2017)، القنصل العام السعودي في كراتشي محمد عبدالدائم، الذي وافته المنية إثر أزمة قلبية. وذكرت الوزارة، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن وزير الخارجية وجميع منسوبي الوزارة يتقدمون بالتعازي في الفقيد القنصل العام في كراتشي محمد عبدالدائم (رحمه الله). وأوضحت الوزارة أن القنصل العام وافته المنية صباح اليوم […] أقراء المزيد من المصدر