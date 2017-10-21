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‏عاجل: تصادم بين 4 سيارات على طريق  ⁧‫اليرزة‬⁩ صعودا 

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

‏تصادم بين 4 سيارات على طريق عام ⁧‫اليرزة‬⁩ صعودا باتجاه ⁧‫الجمهور‬⁩- الاضرار مادية و ⁧‫حركةالمرور‬⁩ كثيفة في المحلة ‏⁧‫التحكم المروري‬⁩ أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار عاجل: حريق قرب “دار المعلمين” في حلبايبيع اوراق”لوتو” على انها رابحة.. تعميم صورة محتال.. […] أقراء المزيد من المصدر

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