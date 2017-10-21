‏عاجل: توقيف سوري بحوزته 150 غ من حشيشة الكيف، 3 غرامات سيلفيا

‏اوقفت شعبة المعلومات في محلة النبي عثمان السوري (ص.ا.) 1990 وضبطت بحوزته حوالى 150 غ من مادة حشيشة الكيف، 3 غرامات سيلفيا، دفتر لف وسكينا أخبار قد تهمكتوقيف مطلوب بجرم ترويج عملة مزيفةتوقيف 3 اشخاص على حاجز ضهر البيدر وضبط مخدرات بحوزتهمالافراج عن 3 أشخاص أوقفهم الجيش أمس في الشيخ محمدعاجل: توقيف 3 سوريين بجرم […] أقراء المزيد من المصدر