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‏⁧‫عاجل‬⁩: الداخلية المصرية تعلن عن مقتل وإصابة 15 شخصًا ‬⁩

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

‏⁧‫عاجل‬⁩: الداخلية المصرية تعلن عبر بيان لها عن مقتل وإصابة 15 شخصًا في مواجهات مع الأمن في الواحات‬⁩ أخبار قد تهمكسامي الجميل الضرائب أقرت لتمويل الانتخابات وليس من اجل السلسلة وسنطعن بالقانونبرنامج احتفالات عيد مار شربل في بقاعكفراالحويك: على المزارعين الثورة على واقعهمالقبض على عاملات اجنبيات أخللن بالآداب العامة في الغبيري أبراج الثلاثاء 15/8.. ابراج اليوم […] أقراء المزيد من المصدر

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