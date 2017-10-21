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CIA: سنلتزم الصمت إنْ مات زعيم كوريا الشمالية

Posted by on October 21, 2017 0 Comment

أفاد رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي ايه)، مايك بومبيو، إنه سيلتزم “الصمت”، في حال مات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أو اختفى فجأة، بحسب ما ذكرت صحيفة “ذا انديبندنت” البريطانية. وأضاف بومبيو، في مؤتمر للدفاع عن الديمقراطية أمام مسؤولين أمنيين في واشنطن، رداً على سؤال عما سيحدث إذا توفي كيم فجأة، “لن […] أقراء المزيد من المصدر

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