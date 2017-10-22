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أدلة بالفيديو تظهر إرهابيين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سوريا   

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

في أشرطة فيديو قديمة (2012/2013) يتم التعرف على ثلاثة إرهابيين . يظهرون في فيديو اختبار الغاز الكيميائي. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانتنسيقية لقاء الاحزاب ردت على السبهان: تعكس التآمر على المقاومة ومحورهالينا بعلبكي تقوم بإنزال […] أقراء المزيد من المصدر

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