أدلة بالفيديو تظهر إرهابيين يستخدمون الأسلحة الكيميائية في سوريا   

في أشرطة فيديو قديمة (2012/2013) يتم التعرف على ثلاثة إرهابيين . يظهرون في فيديو اختبار الغاز الكيميائي. أخبار قد تهمكحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانتنسيقية لقاء الاحزاب ردت على السبهان: تعكس التآمر على المقاومة ومحورهالينا بعلبكي تقوم بإنزال […] أقراء المزيد من المصدر