استفتاء على الانفصال بإقليمين إيطاليين بلا حماسة

أجرى إقليما لومبارديا وفينيتو، وكلاهما تحت إدارة حزب ليجا نورد (عصبة الشمال اليميني المتطرف)، الأحد تصويتين غير ملزمين يأمل الحزب في أن يمنحاه تفويضا يعزز موقفه في سبيل الحصول على صفقات مالية أفضل مع روما. وعلى عكس إقليم كاتالونيا الإسباني الذي أجرى في الأول من أكتوبر استفتاء على الاستقلال على الرغم من اعتباره غير دستوري، […] أقراء المزيد من المصدر