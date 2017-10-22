اعتقال 15 يهوديا من اليمين المتطرف بسبب تهديد ومضايقة العرب

القت الشرطة الاسرائيلية القبض على زعيم جماعة “ليهافا” اليهودية المتطرفة فى وقت متأخر من ليل أمسم للاشتباه فى قيامها بتهديدات ضد العرب الذين كانوا متورطين عاطفيا مع نساء يهوديات. وقد تم اعتقال رئيس ليهافا بنتزي غوبشتاين و 14 عضوا آخرين من مجموعته في منازلهم في جميع أنحاء إسرائيل. وتم نقلهم جميعا للاستجواب، وقد أطلق […] أقراء المزيد من المصدر