الحملة الوطنية لتحرير جورج عبدالله: لإنهاء الإستهتار بهذه القضية التي باتت فضيحة العصر

أكدت “الحملة الوطنية لتحرير الأسير في السجون الفرنسية جورج ابراهيم عبدالله” ان استمرار اعتقاله هو “فضيحة للسلطات الفرنسية”. وتوجهت الى “الدولة اللبنانية وعلى رأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون”، مطالبة ب”وضع ملف عبدالله نصب اعينها وانهاء هذا الإستهتار الحاصل في هذه القضية التي باتت فضيحة العصر القانونية والسياسية والوطنية والأخلاقية”. جاء ذلك خلال إحياء الحملة […] أقراء المزيد من المصدر