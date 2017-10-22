القبس: استنفار في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة !

القبس : استنفار أمني في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة عن تهديدات داعشية وقرب حدوث عمليات لم يحدد موقعها أو زمانها ! أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها […] أقراء المزيد من المصدر