القبس: استنفار في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة !

القبس : استنفار أمني في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة عن تهديدات داعشية وقرب حدوث عمليات لم يحدد موقعها أو زمانها ! أخبار قد تهمكفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها […] أقراء المزيد من المصدر
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