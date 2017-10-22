آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » القبس: استنفار في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة !

القبس: استنفار في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة !

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

القبس : استنفار أمني في الكويت تحسباً لتهديدات داعش بعد إبلاغ دولة صديقة عن تهديدات داعشية وقرب حدوث عمليات لم يحدد موقعها أو زمانها ! أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com