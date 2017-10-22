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النائبة جعجع لم تقصد اهانة الزغرتاويين.. وهبي قاطيشا: الظروف تحول دون تسريع المصالحة بين القوات والمردة

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

رأى مستشار رئيس حزب القوات اللبنانية العميد الركن المتقاعد وهبي قاطيشا، ان المصالحة بين القوات وتيار المردة تسير بخطوات بطيئة وبعيدا عن الأضواء الإعلامية لتفادي التنغيص عليها وعرقلتها من قبل المتضررين المحليين منهم والإقلميين، مؤكدا بالتالي ان هذا المسار الوطني الذي يرسمه د.جعجع بدقة وعناية فائقة، لابد من ان يصل الى خواتيم سعيدة تعيد للمسيحيين […] أقراء المزيد من المصدر

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