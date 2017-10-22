النيل العربية تصدر “نساء ضد الاكتئاب”

عن مجموعة النيل العربية للنشر والتوزيع بالقاهرة صدر كتاب “نساء ضد الاكتئاب”للكاتبة سالي الباز يدور الكتاب حول الوسائل التي يمكن أن تلجأ إليها النساء لمحاربة الضغوط الاجتماعية والعاطفية التي يمكن أن تمر بها “”نساء ضد الاكتئاب” وهو الكتاب الثاني لسالي الباز بعد “سالي والكعب العال من أجواء الكتاب خذي موعد غرامى مع كتاب … […] أقراء المزيد من المصدر