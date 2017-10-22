بالفيديو: حريق ضخم وانهيار بناء بسوق إمدادات المرافق في روسيا أخبار قد تهمكالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا الشمالية وندرس جميع الخياراتمصرع 13 شخصاً في أعمال شغب بسجن في المكسيكباسيل: نحن من تجرأ على طرح لبنان حاجة اقتصادية لاعادة اعمارهافيديو: إيفانكا ترامب تنشر مقطع فيديو لزوجها وهو يحمل ابنتهفرنسا تعتزم السماح للاجئين […] أقراء المزيد من المصدر