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بالفيديو: ناسا تختبر محرك الطيران “ر س-25” قبل إطلاقه الى الفضاء

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

بالفيديو: ناسا تختبر محرك الطيران رس-25 قبل إطلاقه الى الفضاء أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياء‏وداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمرويترز: مخابرات كوريا الشمالية وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرةفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنان“جيش الثورة السوري” يخترق موقع تلفزيون لبنان.. والسبب المداهماتحفل استقبال للجالية اللبنانية […] أقراء المزيد من المصدر

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