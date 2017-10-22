بالفيديو: ناسا تختبر محرك الطيران “ر س-25” قبل إطلاقه الى الفضاء

بالفيديو: ناسا تختبر محرك الطيران رس-25 قبل إطلاقه الى الفضاء أخبار قد تهمكتطبيق يشحن الهاتف في 30 ثانية يثير جدلا بين علماء الفيزياءوداعا للمكيفات.. اختراع سيذهل العالمرويترز: مخابرات كوريا الشمالية وراء الهجمات الإلكترونية الأخيرةفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنان“جيش الثورة السوري” يخترق موقع تلفزيون لبنان.. والسبب المداهماتحفل استقبال للجالية اللبنانية […] أقراء المزيد من المصدر
Leave a Reply
You must be logged in to post a comment.
No comments yet... Be the first to leave a reply!