بالفيديو: هذا ما حصل لزبون لم يدفع ثمن ما أكله Social Facebook Twitter Pinterest Google+ Read more at https://www.liveleak.com/view?i=63b_1508295213#sxVD1Wkf08XsGudl.99 أخبار قد تهمكشرطة دبي تلم شمل عائلة أيرلندية مع ابنها بعد 6 سنواتفيديو.. اعترفت له أنها كانت رجلاً، فماذا كانت ردة فعله؟فارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانفيديو.. سعوديون يحتفلون […] أقراء المزيد من المصدر