بري في العدد الأول من جريدة الاتحاد: الانتخابات حاصلة.. مستعد لتأمين قناة تواصل مع سوريا لاعادة النازحين

أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري استعداده “لكل مساعدة للعهد الجديد”، مؤكدا أن “الفساد بات على أرقى المستويات”، لكنه توقع “مع إقرار الموازنة ان تنخفض معدلات الفساد إلى أكثر من النصف”. وقال بري في حديث ينشر كاملا في العدد الأول من جريدة “الاتحاد”، الذي يصدر غدا، إن “الانتخابات حاصلة مليون بالمئة”. وإذ أكد التحالف مع […] أقراء المزيد من المصدر