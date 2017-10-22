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حسن فضل الله: من يريد أن يكون لديه شعبية عليه أن يضع يده بيد من يسعى لمعالجة المشكلات الحياتية للمواطنين

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

اعتبر عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب الدكتور حسن فضل الله أنه “كلما هزم المشروع الأميركي الإسرائيلي السعودي في الميدان، علينا أن نتوقع ارتفاع الضغوط السياسية والإعلامية والاقتصادية وما شابه، والتي لم يكن لها أن تؤثر يوما على خيارات هذه المقاومة وإرادة أهلها، لا قبل العام 2000، ولا في العام 2006، ولا عندما دخلنا في مواجهة […] أقراء المزيد من المصدر

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