شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المملكة العربية السعودية

أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن خططها لإنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث قام فريق إدارة الشركة المكون من السيد ديفيد خليفه الرئيس التنفيذي والاستاذ علي بن أحمد مقيبل مدير عام مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والفاضل مرثد بن راشد الخروصي المدير الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية […] أقراء المزيد من المصدر