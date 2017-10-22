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شركة النفط العُمانية للتسويق بصدد إنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المملكة العربية السعودية

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

أعلنت شركة النفط العُمانية للتسويق عن خططها لإنشاء أول محطة لخدمة الوقود في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، حيث قام فريق إدارة الشركة المكون من السيد ديفيد خليفه الرئيس التنفيذي والاستاذ علي بن أحمد مقيبل مدير عام مدير عام التخطيط الاستراتيجي وتطوير الأعمال والفاضل مرثد بن راشد الخروصي المدير الإقليمي للشركة في المملكة العربية السعودية […] أقراء المزيد من المصدر

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