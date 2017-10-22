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عاجل: العثور على جثة ناطور سوري في ابي سمراء طرابلس 

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

عثر على جثة ناطور أحد المباني من التابعية السورية بالقرب من ملحمة طيبة في أبي سمراء في طرابلس داخل خزان للمياه على سطح المبنى؛ ويعمل في هذه الأثناء جهاز الطوارئ والإغاثة في الجمعية الطبية الإسلامية والصليب الأحمر اللبناني وقوى الأمن الداخلي على انتشال الجثة وإجراء المقتضى المطلوب. أخبار قد تهمكشعبة المعلومات توقف عصابة نشل […] أقراء المزيد من المصدر

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