عاجل: العثور على 100 جثة بعد انسحاب داعش من “القريتين” بريف حمص

عاجل: العثور على أكثر من 100 جثة وفقدان 65 شخصا بعد انسحاب داعش من “القريتين” بريف حمص أخبار قد تهمكمباشر مباراة ليون و اي زد الكمار اليوم مباشر الخميس 23/2/2017 الدوري الاوروبيمباشر مباراة مصر المقاصة و اتحاد الشرطة الاحد 25-12-2016 كأس مصرحاصباني في عشاء بالبترون: سنبقى معا يدا بيد دون خوف.. سعد: نتعب […] أقراء المزيد من المصدر