آخر الأخبار
Home » اخبار عاجلة » عاجل: امرأة تقتحم مصرفاً في في السعودية بسلاح أبيض وتحاول طعن موظف

عاجل: امرأة تقتحم مصرفاً في في السعودية بسلاح أبيض وتحاول طعن موظف

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

‏اقتحمت امرأة مسنة‏ مصرفاً شهيراً في منطقة جازان، قبل قليل، وحاولت طعن أحد موظفيه، فيما علمت صحسفة “سبق” أن الجهات الأمنية، تحفّظت على المسنة حالياً. ووفقاً للمعلومات فإن المرأة كانت تتهم الموظف بأخذ ضمانها الاجتماعي ويرافقها مسنّ آخر، بينما بادرت بإخراج سكينها قبل إيضاح وضع حسابها. وتباشر الجهات الأمنية الواقعة مع البنك حالياً. أخبار قد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com