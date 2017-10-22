عاجل: امرأة تقتحم مصرفاً في في السعودية بسلاح أبيض وتحاول طعن موظف

‏اقتحمت امرأة مسنة‏ مصرفاً شهيراً في منطقة جازان، قبل قليل، وحاولت طعن أحد موظفيه، فيما علمت صحسفة “سبق” أن الجهات الأمنية، تحفّظت على المسنة حالياً. ووفقاً للمعلومات فإن المرأة كانت تتهم الموظف بأخذ ضمانها الاجتماعي ويرافقها مسنّ آخر، بينما بادرت بإخراج سكينها قبل إيضاح وضع حسابها. وتباشر الجهات الأمنية الواقعة مع البنك حالياً. أخبار قد […] أقراء المزيد من المصدر