عاجل: سرقة منزل في ريمات جزين

افادت الوكالة الوطنية للاعلام في جزين ان مجهولين اقدموا على سرقة منزل المدعوة ماري جرجس عواد من بلدة ريمات، بواسطة الكسر والخلع، قدرت المسروقات بحوالى 2400 $، وبدأ مخفر جزين التحقيقات. أخبار قد تهمكعاجل 🔴 توقيف عصابة لسرقة الدراجات في البقاع وفاة شاب وشقيقته احتراقاً داخل سيارتهما في صور بعد عودتهما من المطار فيديو: اشكال وتضارب […] أقراء المزيد من المصدر