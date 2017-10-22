عاجل: مصدر سعودي ينفي زيارة مسؤول الى إسرائيل

عاجل: مصدر مسؤول سعودي ينفي زيارة أحد المسؤولين السعوديين لإسرائيل وذلك إثر ما تداولته بعض وسائل الإعلام صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية تعليقاً على الخبر الذي تداولته بعض وسائل الاعلام المعادية حسب وصفه وغيرها من أن أحد المسؤولين في المملكة العربية السعودية زار اسرائيل سراً وأكد أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة جملة […] أقراء المزيد من المصدر