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مباشر مباراة الافريقى وسوبر سبورت الجنوب افريقي الأحد 22-10-2017 كأس الإتحاد الأفريقي

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

Club Africain SuperSport الافريقى وسوبر سبورت, مباشر مباراة الافريقى وسوبر سبورت الجنوب افريقي الأحد 22-10-2017 كأس الإتحاد الأفريقي. مشاهدة مباراة النادي الإفريقي وسوبرسبورت Club Africain vs SuperSport في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 ( كأس الكونفيدرالية الأفريقية ) المباراة بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD8 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف الملعب الأولمبي […] أقراء المزيد من المصدر

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