Club Africain SuperSport الافريقى وسوبر سبورت, مباشر مباراة الافريقى وسوبر سبورت الجنوب افريقي الأحد 22-10-2017 كأس الإتحاد الأفريقي. مشاهدة مباراة النادي الإفريقي وسوبرسبورت Club Africain vs SuperSport في كأس الإتحاد الأفريقي 2017 ( كأس الكونفيدرالية الأفريقية ) المباراة بث مباشر اليوم علي قناة بي أن سبورت HD8 تعليق رؤوف خليف , حيث يستضيف الملعب الأولمبي […] أقراء المزيد من المصدر