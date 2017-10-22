مصادر: «السبهان» دخل الرقة عبر الخطوط العسكرية لـ«التحالف الدولي»

محمد عبدالله قالت مصادر من الرقة لموقع “العربي الجديد»، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي “ثامر السبهان» سلك، الأربعاء الماضي، طرق الخطوط العسكرية لـ”التحالف الدولي» للوصول إلى مدينة الرقة شمالي سوريا، نافية دخوله إلى المدينة عبر تركيا. وأضافت المصادر أن “هدف الزيارة الأساسي ليس الإعلان عن تقديم الدعم للنازحين من الرقة، بل لتسلم عدد […] أقراء المزيد من المصدر