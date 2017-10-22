آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » مصادر: «السبهان» دخل الرقة عبر الخطوط العسكرية لـ«التحالف الدولي»

مصادر: «السبهان» دخل الرقة عبر الخطوط العسكرية لـ«التحالف الدولي»

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

محمد عبدالله قالت مصادر من الرقة لموقع “العربي الجديد»، إن وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي “ثامر السبهان» سلك، الأربعاء الماضي، طرق الخطوط العسكرية لـ”التحالف الدولي» للوصول إلى مدينة الرقة شمالي سوريا، نافية دخوله إلى المدينة عبر تركيا. وأضافت المصادر أن “هدف الزيارة الأساسي ليس الإعلان عن تقديم الدعم للنازحين من الرقة، بل لتسلم عدد […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com