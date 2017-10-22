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وقفة تضامنية مع القوات والكتائب في منيارة: اعتداء يستهدف الحرية والأحرار والعكاريين وقوى ثورة الأرز

Posted by on October 22, 2017 0 Comment

أقيمت بعد ظهر اليوم وقفة تضامنية أمام مكتبي حزبي “القوات اللبنانية” و”الكتائب اللبنانية” في بلدة منيارة، احتجاجا على محاولة احراق المكتبين ليل أمس، من قبل مجهولين واقتصرت الأضرار على إحراق الإعلام الحزبية على شرفتي المكتبين المتجاورين. شارك في الوقفة مستشار رئيس حزب “القوات اللبنانية” العميد وهبة قاطيشا، رئيس اتحاد بلديات الشفت أنطون عبود، عضو المكتب […] أقراء المزيد من المصدر

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