آخر الأخبار
Home » لبنان » أزماتٌ موْضعية في لبنان.. الرياشي: نستقيل عندما يصبح حضورنا في مجلس الوزراء لزوم ما لا يلْزم

أزماتٌ موْضعية في لبنان.. الرياشي: نستقيل عندما يصبح حضورنا في مجلس الوزراء لزوم ما لا يلْزم

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

مع بدء العدّ العكسي لدخول عهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عامه الثاني في 31 الجاري، توحي “جرْدة الحساب» للسنة الأولى على التسوية السياسية التي كانت أنهتْ فراغاً رئاسياً امتدّ لنحو 30 شهراً، بأن المسار الذي أَمْلى “فكّ الاشتباك» الداخلي على قاعدة انتخاب عون وعودة زعيم “تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ما زال […] أقراء المزيد من المصدر

Tags: , , ,

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com