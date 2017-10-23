أزماتٌ موْضعية في لبنان.. الرياشي: نستقيل عندما يصبح حضورنا في مجلس الوزراء لزوم ما لا يلْزم

مع بدء العدّ العكسي لدخول عهد الرئيس اللبناني العماد ميشال عون عامه الثاني في 31 الجاري، توحي “جرْدة الحساب» للسنة الأولى على التسوية السياسية التي كانت أنهتْ فراغاً رئاسياً امتدّ لنحو 30 شهراً، بأن المسار الذي أَمْلى “فكّ الاشتباك» الداخلي على قاعدة انتخاب عون وعودة زعيم “تيار المستقبل» سعد الحريري الى رئاسة الحكومة ما زال […] أقراء المزيد من المصدر