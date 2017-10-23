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بالفيديو: الجيش العراقي يقبض على عدد من الدواعش في كركوك

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

بالفيديو: الجيش العراقي يقبض على عدد من الدواعش في كركوك أخبار قد تهمكلبنانيون يتظاهرون لإخراج اللاجئين السوريينفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانتوقيف شخص ضبط بحوزته كمية من مادة الهيرويينتوقيف 4 اشخاص بتهمة جرائم طعن بسكين، ضرب وايذاءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانخسارته مدوية في […] أقراء المزيد من المصدر

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