بالفيديو: الجيش العراقي يقبض على عدد من الدواعش في كركوك أخبار قد تهمكلبنانيون يتظاهرون لإخراج اللاجئين السوريينفارس سعيد:دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانتوقيف شخص ضبط بحوزته كمية من مادة الهيرويينتوقيف 4 اشخاص بتهمة جرائم طعن بسكين، ضرب وايذاءحفل استقبال للجالية اللبنانية في كليفلاند تكريما لاعضاء الكونغرس وكلمات أشادت بلبنانخسارته مدوية في […] أقراء المزيد من المصدر
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