آخر الأخبار
Home » أخبار العالم » بعد سماح ترامب بنشر وثائق «سرية للغاية».. هل يعرف القاتل الحقيقي لكينيدي؟

بعد سماح ترامب بنشر وثائق «سرية للغاية».. هل يعرف القاتل الحقيقي لكينيدي؟

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

سمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بازاحة الستار عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الاسبق جون كينيدي بعدما بقيت بعد أكثر من خمسين عاما ما غذى الكثير من نظريات المؤامرة. وكتب ترامب على حسابه على تويتر أمس الأول “سأسمح بصفتي رئيسا بفتح ملفات جي اف كي (جون فيتزجيرالد كينيدي) التي بقيت مجمدة لفترة طويلة ومصنفة […] أقراء المزيد من المصدر

Tags:

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com