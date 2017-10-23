بعد سماح ترامب بنشر وثائق «سرية للغاية».. هل يعرف القاتل الحقيقي لكينيدي؟

سمح الرئيس الاميركي دونالد ترامب بازاحة الستار عن آلاف الوثائق السرية المتعلقة باغتيال الرئيس الاسبق جون كينيدي بعدما بقيت بعد أكثر من خمسين عاما ما غذى الكثير من نظريات المؤامرة. وكتب ترامب على حسابه على تويتر أمس الأول “سأسمح بصفتي رئيسا بفتح ملفات جي اف كي (جون فيتزجيرالد كينيدي) التي بقيت مجمدة لفترة طويلة ومصنفة […] أقراء المزيد من المصدر