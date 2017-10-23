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بنس‬⁩: تفجير المارينز ‬⁩ كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب‏‏‬⁩

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

‏عاجل من ⁧‫واشنطن‬⁩.. بنس‬⁩: تفجير المارينز في ⁧‫بيروت‬⁩ كان الشرارة الأولى لانطلاق الحرب ضد الإرهاب ‏ ‏‬⁩ أخبار قد تهمكفارس سعيد:‏دافع العماد عون عن مصلحته الخاصة و ليس عن لبنانعاجل: وسائل اعلام في صنعاء تزعم اسقاط طائرة تجسس امريكيةجريمة مروعة 🔴 ذبح لاجئة سورية وابنها في مصرالبيت الأبيض: الوقت لم يعد ملائما للحوار مع كوريا […] أقراء المزيد من المصدر

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