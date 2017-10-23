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جو أشقر أسف لحادث صدم مسنة بسيارة مملوكة منه: أضع نفسي بالتصرف في حال طلب مني إعطاء أي إفادة

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

علق الفنان جو أشقر في بيان، على “ما يجري تناقله إعلاميا حول قيام إحدى السيارات المملوكة منه بصدم سيدة مسنة في بيروت عصر اليوم، وما أشيع عن فرار السائق”، بالقول: “حصل حادث سير مؤسف عصر اليوم، حيث قام أحد أصدقائي خلال حيازته وقيادته إحدى السيارات المملوكة مني والمسجلة بإسمي، بصدم سيدة مسنة على إحدى الطرقات […] أقراء المزيد من المصدر

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