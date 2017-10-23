حبتا كبتاغون…بخمسة آلاف ليرة على بسطة

اوقف المديرية الاقليمية لامن الدولة في البقاع 3 اشخاص من التابعية السورية في منطقة الفيضا سعدنايل يعملون على ترويج المخدرات في معمل الحلويات الخاص به حيث عثر ايضاً على كمية من الحشيشة. وفي معلومات للـ LBCI ان غالبية هذه المخدرات او حبوب الكبتاغون تروج في مخيمات النازحين السوريين وعلى الباعة في الطرقات حيث تباع كل […] أقراء المزيد من المصدر