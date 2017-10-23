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حمادة سلم وسفير الصين لوازم مدرسية لتلامذة نازحين: مناسبة لتأكيد التزامنا بملف لا يجوز التعاطي معه إلا بأمان وسلام ومحبة

Posted by on October 23, 2017 0 Comment

تسلم اليوم أكثر من 300 متعلم ومتعلمة مسجلين في برنامج التعليم المسرع في مدرسة “الإرشاد” الرسمية في برج ابو حيدر، اللوازم المدرسية التي وزعها عليهم وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة وسفير الصين وانغ كيجيان وممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا. ويشكل ما تم توزيعه اليوم، جزءا من دعم حكومة الصين لاستراتيجية الوصول بالتعليم لجميع […] أقراء المزيد من المصدر

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